Gasparin: “Il Napoli vincerà meritatamente il titolo, il merito è dell’ambiente guidato da Giuntoli e Spalletti”

Sergio Gasparin, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Campionato? Il Napoli vincerà meritatamente il titolo. 71 punti è un risultato straordinario ed il merito è l’ambiente guidato in modo straordinario da Giuntoli e Spalletti. Questo risultato non è mai stato messo in bilico dall’inizio e la squadra ha dimostrato di meritarlo. Il Napoli sul piano della sana programmazione non ha seguito la piazza. È indiscutibile che i tifosi ragionano in termini di notorietà del giocatore prima di indossare la maglia, qui invece si è cercata la qualità. Resistere agli umori della piazza è una componente importante, sono arrivati nomi non altisonanti rispetto alla caratura precedente, ma il giudice unico è il campo che ha detto che il lavoro è stato straordinario. Io sostengo da una vita sportiva che il valore delle idee è più importante del potere dei soldi. Ancora una volta le idee hanno avuto prevalenza sui soldi. Al di là della forza economica, del potere del denaro, sono gli uomini che fanno la differenza e questa cosa mi apre il cuore perché ho sempre creduto in questo”.