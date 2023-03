El Kaddouri: “Il Napoli è la favorita per arrivare in finale di Champions. Higuain o Osimhen?”

L’ex giocatore del Napoli Omar El Kaddouri ha rilasciato un’intervista a Luca Cerchione per il quotidiano Roma.

Ecco le sue parole: “Il mio addio al Napoli? Non fu colpa di Benitez, andai via prima che arrivasse. Sentivo il bisogno di giocare di più e, una volta andato via Mazzarri che voleva tenermi a tutti i costi, sono andato in prestito al Torino. La piazza granata, in quel momento, era perfetta per me. Il fatto che sia ritornato a Napoli quando Benitez andò via è stato solo un caso. Già nella mia prima stagione in azzurro ebbi la possibilità di andare in prestito a gennaio al Palermo, ma Mazzarri si oppose”.

El Kaddouri ha continuato: “Oggi il Napoli è tra le otto squadre più forti d’Europa, c’era da aspettarselo, anzi, erano già un paio di stagioni che avrebbero meritato lo Scudetto. Quest’anno ci siamo, arriverà questo trofeo ed è una sensazione bellissima, ma anche in Champions potranno esserci gioie. Di certo i partenopei sono la sorpresa della competizione. Stanno facendo bene, vedremo. Per me arriveranno in finale, sono i favoriti, poi nella gara secca tutto può succedere”.

Sul blasone del Milan: “I rossoneri hanno solo più esperienza nelle coppe, ma anche Inter e Benfica, rispetto al Napoli, sono squadre più mature. Poi c’è il campo: per quello che stiamo vedendo, se il Napoli non arrivasse in finale sarebbe un peccato. Ora o mai più!”.

Su Higuain ed Osimhen: “Con Osimhen non ho giocato, né insieme né contro. Ma per me Higuain è il giocatore più forte con cui ho condiviso il campo. L’anno del record di gol c’ero anche io, l’ho visto al top della forma e non posso far altro che definirlo un top player. Era un attaccante completo, assolutamente perfetto. Higuain, così come il Napoli, ha raccolto meno di quanto meritasse Soprattutto con Sarri meritavamo di più. Forse abbiamo perso qualche punto di troppo, ma alla fine avremmo meritato lo Scudetto per il calcio che facevamo e la squadra che avevamo”.

Sul mercato del Napoli: “Onestamente non mi aspettavo che i nuovi arrivati sarebbero stati subito pronti. Pensavo che se li avesse scelti il Napoli sarebbero stati forti, ma non a questi livelli. Nessuno si aspettava una resa del genere. Merito a questi ragazzi che sono arrivati, ma anche a Spalletti per averli fatti integrare subito ed al direttore Giuntoli per averli scelti. Tutte queste componenti hanno portato il Napoli a fare questa stagione straordinaria”.

Su Kvaratskhelia: “Ha una determinazione fuori dal comune, ed è una caratteristica fondamentale. Tecnicamente, poi, è sopra la media. Nell’uno contro uno e nel tiro non ha rivali, ha quasi tutto del giocatore moderno ed essendo molto giovane può ancora crescere. Spero per i napoletani che resterà tanto tempo, farà cose incredibili. Ovviamente il merito per la conquista dello scudetto sarà di tutta la squadra, ma Kvara e Osimhen hanno spostato gli equilibri. Facendo un paragone tra loro due, direi 51% Victor, anche se preferisco Kvara. Il nigeriano, però, è cresciuto tantissimo ed è per questo che darei un punto percentuale in più a lui. Menzioni speciali anche per Di Lorenzo, Mario Rui – sempre criticato in passato, ma che finalmente si è preso le sue rivincite -, il fenomeno Zielinski con cui ho giocato e Lobotka. Il 9 ed il 77 sono gioielli preziosi di una bellissima collana”.

Su Cheddira: “Non conosco benissimo Walid, è arrivato da poco in nazionale, ma lo seguo: al Bari sta facendo benissimo. Deve essere consapevole che il Napoli è una società importante e per ben figurare ci vogliono doti e caratteristiche. Lui le ha, non so se è già pronto ora per un salto del genere, ma di certo lo sarà di qui a poco tempo. Auguro a tutti di arrivare a giocare con la maglia azzurra, io ho avuto la fortuna e l’onore di indossarla. Napoli è speciale”.

Sulla festa Scudetto: “Mi sto già organizzando con un mio compagno di squadra austriaco – Schwab, ndr – sposato con una ragazza italiana. Insieme seguiamo tanto anche il calcio italiano. Sarò lì per l’ultima di campionato, ma spero di esserci anche per la gara della vittoria matematica”.