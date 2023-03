Dall’Inghilterra – Chelsea leggermente favorito per Osimhen, ma c’è una problematica

Una delle maggiori pretendenti per Victor Osimhen è il ricco Chelsea di proprietà di Todd Bohely, facoltoso imprenditore che non avrebbe problemi a sborsare un’eventuale esosa richiesta per il nigeriano. Semmai, il problema è costituito dal Fair Play Finanziario per cui la società è indagata. A scriverne è il portale Evening Standard. Secondo quanto riportato, il club londinese è leggermente favorito nella concorrenza per ingaggiare l’attaccante del Napoli, anche forte della passione di Osimhen per Didier Drogba, suo idolo e icona dei Blues. Anche da un punto di vista economico, non ci sarebbero problemi, viste le enormi cifre sborsate nelle ultime sessioni di mercato. La problematica principale è quella del FPF, oltre che una possibile mancata qualificazione alla Champions League, che renderebbe più difficile la trattativa. Per questo alcuni giocatori del Chelsea come Gallagher, Chalobah, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi oltre che il forte Mason Mount sono sul mercato.