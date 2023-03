Nel corso del suo intervento a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen e della sua assenza per il match che il Milan giocherà contro il Napoli: “Da giocatore ci penserei eccome e mi rallegrerei. È uno dei migliori d’Europa. A me fece sorridere il cambio in Napoli-Atalanta, quando all’85esimo Osimhen protestò per l’uscita; i giocatori devono capire che quando gli allenatori fanno delle scelte c’è anche un tratto di preservare le loro condizioni”.