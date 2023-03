CorrSport – Tripletta per Kvara: incoronato calciatore del mese per ben tre volte!

Kvara è oramai a tutti gli effetti il vero craque di questa stagione.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il georgiano ha ottenuto per la terza volta il titolo di calciatore del mese. Un bottino davvero importante per lui, che ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori fin dal primo momento: “È ancora, è di nuovo Kvara

«Player of the Mounth», l’ala più trasversale del calcio moderno, quello che trascina oltre le barriere del tifo e fa innamorare chiunque: a marzo, ritocca a lui, come a febbraio, come ad agosto, come una stagione nella quale il Napoli s’è preso cinque di questi trofei – cinque su otto, eh perché intanto già erano stati premiati Kim (a settembre scorso) e Osimhen (a gennaio), tanto per gradire. Kvara ha rivinto per distacco”.