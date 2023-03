CorrSport – Olivera potrebbe scalzare Mario Rui contro il Milan

Mathias Olivera si candida ad una maglia da titolare contro il Milan.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’uruguaiano potrebbe essere preferito a Mario Rui data anche la forza fisica dell’avversario in questione. Queste le ultime sull’ex Getafe, che ha giocato in Nazionale ma è pronto contro i rossoneri: “Le Nazionali hanno costretto l’uruguayano a spostamenti faticosi ma Napoli-Milan si giocherà domenica sera, Olivera è a Castel Volturno da ieri e contro la Corea del Sud se n’è stato in panchina: la candidatura Olivera a sinistra potrebbe giocare per dare una mano sulle palle inattive rimane inattaccabile, e non solo perché serviranno centimetri su quelle palle inattive che al Milan servono per «scatenare» Giroud, Kjaer e Tomori (o chi per loro)”.