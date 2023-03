Chiariello polemico: “Sarete ai margini della festa, ve la siete cercata”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della situazione dei tifosi napoletani.

Ecco le sue parole: “Solo due sono i presidenti liberi da ogni condizionamento: Lotito e De Laurentiis. Gli ultras da posizione di non forza dovevano essere intelligenti e cercare un ponte, un modo per dialogare, avevano un’arma in mano straordinaria: quando sono arrivati quei vandali tedeschi per provocare e invadere il territorio altrui, avrebbero dovuto ignorarli e sarebbero andati dal Prefetto a dire di aver collaborato all’ordine pubblico”.

Poi Chiariello ha continuato: “Invece no, ci siete cascati a due piedi. Come potete prendere che avete insultato De Laurentiis, fatto a botte sull’Autostrada, gli scontri di Piazza del Gesù? Sarei stato dalla parte vostra perché non posso pensare ad uno stadio moscio, ma non avete ragionato, non vi siete fatti aiutare e con i vostri comportamenti sarete ai margini della festa da qui a fine anno: mi dispiace, ma ve la siete cercata”.