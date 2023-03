Bardelli, resp. TicketOne: “Biglietti Napoli-Milan di Champions, prima le curve superiori poi i distinti”

Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, è intervenuto nel corso della trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“In poche ore la nuova tranche di biglietti messi in vendita per Napoli-Milan di Champions League è stata polverizzata, più di ventimila le persone in coda virtuale. Chiaramente ogni giorno, fino all’esaurimento delle scorte, verranno messi in vendita blocchi di biglietti che porteranno, evidentemente, ad un Maradona completamente sold out. Le prossime aperture credo riguarderanno le Curve superiori, poi i distinti: è una modalità di vendita scelta dal Napoli per riempire lo stadio partendo prima dai settori inferiori. Quando sarà possibile? Spero presto, il Napoli è un po’ criptico su questo”.

“Le critiche per il sovrapprezzo online? Chi acquista su internet sa che ci sono costi di gestione pari al 6% più i.v.a., cui va aggiunto un euro di prevendita. Chi, invece, vuole acquistare un biglietto in una ricevitoria autorizzato, pagherà solo l’euro in più di prevendita, senza costi ulteriori. Con il Napoli abbiamo stabilito una commissione contenuta, il web ha purtroppo le sue commissioni aggiuntive, nei punti vendita invece non ce ne sono, a parte come detto l’euro di prevendita. Anche per domenica 2 aprile, per Napoli-Milan, al Maradona si registrerà il tutto esaurito, si stanno vendendo gli ultimi biglietti del settore ospiti riservato ai possessori di fidelity card rossonera”.