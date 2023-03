Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato a Radio Rai toccando diversi temi legati all’attualità calcistica: “I quarti di Champions fra Napoli e Milan? Farò il tifo per gli italiani. Non preferisco nessuna delle due, essendo due italiane. Così come l’Inter. Spero possano andare avanti”.

Vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord? “Il ministro Piantedosi farà la scelta giusta, pur collaborando tutti insieme. C’è un clima di collaborazione che lo porterà a prendere la scelta giusta”.

Con la manovra stipendi, la Juventus rischia nuove sanzioni? “Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo. C’è la magistratura ordinaria e quella sportiva che prenderanno delle decisioni, non solo per un club ma per il sistema nel suo complesso. Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi, prendersi le responsabilità e si faccia carico degli errori commessi. Qui di soggetti che hanno titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochi”.

Fondi del Pnrr per lo stadio di Firenze? “Sono assolutamente favorevole, così come sono favorevole all’utilizzo di fondi comunitari per la riqualificazione di aree urbane”.

Da tifoso della Lazio, è più facile che la squadra di Sarri vinca lo Scudetto o che il presidente Meloni si dimetta prima dell’estate? “Non c’è nessuna possibilità che Meloni si dimetta, così come quest’anno non c’è possibilità per la Lazio. Il campionato ha già iniziato a dare i primi risultati…”.