UFFICIALE – Kvara giocatore del mese per l’AIC, altro riconoscimento per il georgiano

Kvaratshelia è stato eletto giocatore del mese anche per l’AIC, associazione italiana calciatori. Dopo un primo riconoscimento da parte della Lega Serie A, eccone subito un altro per il georgiano, che vince per la seconda volta questo premio, succedendo al compagno di squadra Victor Osimhen. Questa una delle motivazioni per l’assegnazione del premio: “Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ormai affermato, di cui abbiamo imparato a conoscere lo stile“. Kvara fu eletto già miglior giocatore dall’AIC per il mese di agosto.