Tutti a disposizione: Napoli al completo per un mese fondamentale

Mister Spalletti può sorridere, con il recupero di Raspadori ha finalmente l’intero organico a disposizione. Le Nazionali queste volta non hanno lasciato strascichi, fatta eccezione per Bereszynski, tornato con un piccolo acciacco ma sembra essere nulla di grave. Il polacco e Demme si allenano comunque sul campo facendo lavoro personalizzato e a breve torneranno a piena disposizione del tecnico. Lo stesso Raspadori ha annunciato sui social di essere tornato, fermo per un mese e mezzo, l’ex Sassuolo è pronto a riprendersi il Napoli e spera di strappare una convocazione per la partita con il Milan, ma non si correranno rischi. Sarà un mese importante, ricco di partite e tutti saranno importanti. Il Napoli è pronto!