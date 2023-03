Daniele Verde, calciatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare di un suo possibile approdo al Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sondaggio del Napoli in caso di addio di Lozano? Non leggo certe notizie. La chiamata per me, però, non è arrivata. Non c’è stato nemmeno un sondaggio da parte degli azzurri. Vestire la maglia azzurra rimarrà sempre un sogno nel cassetto per me”.