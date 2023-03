Renica ricorda Maradona: “A me piace parlare più di Diego”

L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, in onda su Canale 8. Ecco cosa ne pensa del suo rapporto con Maradona:

“Il mio rapporto con Maradona? Posso solo dire che Diego era ricordato da tutti con parole amorevoli per la sua disponibilità, per il suo non sentirsi mai superiore agli altri. Quando sono arrivato a Napoli ho pensato fosse un diamante prezioso. Io parlo sempre più che di Maradona, di Diego. Non potevi non amarlo perché era di una bontà e di un’umiltà incredibili, mai trovate in altri grandi campioni“.