Napoli-Milan, febbre Champions: già in 10 mila in fila sul sito di TicketOne!

Il Napoli conquista sold out alla velocità della luce. E’ una stagione memorabile quella degli azzurri, anche dal punto di vista degli incassi. Il Corriere dello Sport avverte che “ci vorrebbero due Maradona per coprire l’enormità delle richieste dei biglietti”. Alle ore 15 partirà la vendita libera dei biglietti di Napoli-Milan di Champions (clicca qui per i prezzi e le modalità di acquisto). Un dato interessante arriva dal sito di Ticketone: alle 10 di stamattina erano già in 10 mila in fila per acquistare il tagliando valido per la sfida del ritorno dei quarti di Champions League. Ben 5 ore prima. Un qualcosa di straordinario e impressionante, a riprova dell’entusiasmo che si respira in città.