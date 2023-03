Alle 15.00 è partita la vendita libera dei biglietti per la sfida di Champions Napoli-Milan in programma al Maradona il 18 aprile. Ad un ora quasi dall’inizio della vendita è già caccia al tagliando, con una coda virtuale di circa 45 mila persone. Nonostante i prezzi alti (90 euro la curva) e la possibilità ai soli possessori della Fidelity Card di acquistare i biglietti, sono in migliaia i tifosi collegati sulla piattaforma in attesa del proprio turno.