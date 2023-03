Nando De Napoli: “Ho quasi smesso di guardare gli azzurri in campionato, non c’è gara. Ma in Champions può accadere di tutto”

Nando De Napoli, storico doppio ex di Napoli e Milan, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport per parlare delle prossime sfide che attendono le due compagini.

“Il Napoli di Spalletti è una squadra che può caratterizzare un’epoca, breve o lunga che sia. Giocano meravigliosamente bene, ti fanno innamorare. Io ho quasi smesso di guardarli in campionato, non c’è partita. La Champions League però è diversa, si parte da 0-0, non vale il vantaggio accumulato in campionato, anche se al tifoso fa male sentirselo dire. In quel doppio confronto può accadere qualsiasi cosa. Mi ha impressionato la facilità di palleggio e la varietà di schemi portata da Spalletti. In un periodo in cui, nonostante nelle coppe ci sia tanta Italia, si parla di crisi del nostro calcio, è arrivata una generazione di fenomeni che ti incanta. E noi molti di questi non li conoscevamo. Va riconosciuto il merito di tutti: di De Laurentiis che ha avuto il coraggio di cambiare; di Giuntoli che ha scovato talenti pazzeschi, e l’allenatore, perché quest’assemblaggio non era scontato. C’è come una magia dentro questo Napoli. Spalletti e Pioli si conoscono, non possono e non vogliono nascondersi. Uno vuole la matematica per lo scudetto, l’altro non può perdere il treno per la Champions. La prima gara avrà un peso psicologico, ma sono i rossoneri che hanno da perdere qualcosa, forse la tranquillità per entrare tra le prime quattro. Però sono curioso di vedere cosa succederà“.