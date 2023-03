Moggi: “Il Napoli ha i conti in ordine e potrebbe trattenere Osimhen. Ecco cosa mi ha detto Mario Rui

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato ai microfoni di Diretta Mercato in onda su 7 Gold: “Se il Napoli dovesse cedere Osimhen scoppierebbe la rivoluzione a Napoli. Ho grande rispetto per Kvara , ma a fare la differenza è il nigeriano. Quest’anno è diventato devastante. Di conseguenza non sono sicuro che De Laurentiis lo venda. Il Napoli ha i conti in ordine e potrebbe tenerlo.

Sapete cosa mi ha detto Mario Rui su Osimhen? Che il nigeriano è incredibile, basta buttargli la palla avanti e lui sa come trasformarla in un occasione da goal. E’ un giocatore che fa la differenza. Gli azzurri sono favoriti contro i rossoneri, ma non è sicuro che passino il turno. Ci sono due partite e può succedere di tutto. In campionato le big hanno lasciato tanti punti per strada e accumulato un grande svantaggio anche perché demotivate dalla splendida cavalcata del Napoli.