Modugno: “La linea societaria del Napoli è vincente”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato di Napoli-Milan e di mercato nel corso della trasmissione su Tele Vomero. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sfida con il Milan? Nel Napoli non è ancora rientrato Anguissa, mentre Osimhen si è visto di sfuggita. Domani Spalletti avrà tutti a sua disposizione. Mercato? Un merito che va riconosciuto alla società e al team di Giuntoli è stato quello di gestire bene determinate situazioni, come la clausola di Kim. Il Napoli ha scelto una linea chiara improntata alla sostenibilità, che sta portando alla vittoria dello Scudetto e sta facendo sognare in Champions League”.