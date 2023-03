Minà, parla l’ex avvocato di Maradona: “Condivise insieme a me la denuncia dei soprusi verso la sua figura”

Vincenzo Maria Siniscalchi, ex avvocato di Diego Armando Maradona, ha scritto una lettera sul quotidiano La Repubblica dedicata a Gianni Minà, giornalista recentemente scomparso e grande amico del Pibe de Oro.

“Desidero sottolineare il rapporto che Gianni Minà, affrancandosi da ogni conformismo (che ai tempi dominava nella rappresentazione esclusivamente scandalistica che veniva fatta di Diego), lo portò a condividere insieme a me la denuncia dei soprusi interpretativi che avevano portato la giustizia sportiva alla squalifica dell’argentino. Questa poi seguita dalla giustizia internazionale dei vari Blatter e compagnia ostili al campione che li sfidava, e contrari all’affermazione di gente dell’America del Sud. Sui legami affettuosi di Minà con Napoli per celebrare degnamente l’interprete di un impegno di una comunicazione non inteso solamente come professionalità, ma come tensione di lotta per affermare i diritti dei vari Sud del mondo. Ricordo con gratitudine il suo riconoscimento del valore della riabilitazione di Maradona, che fin dall’inizio del suo percorso, apparve chiaro al gruppo di intellettuali raggruppati nel “Te Diegum”.