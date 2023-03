Milan: Ibra out, Kvaratskhelia spaventa Pioli

Khvicha Kvaratskhelia risulta il più votato dai tifosi, e vince il premio di calciatore del mese. Il georgiano sembra essere la maggior preoccupazione di Stefano Pioli, in attesa della partita tra la sua squadra e il Napoli. Dopo l’infortunio di Kalulu, anche Ibrahimovic è di nuovo fermo a causa di un infortunio alla coscia. Le sue condizioni verranno valutate di settimana in settimana, ma non riuscirà a giocare contro gli avversari partenopei. Dopo la sconfitta di l’Udine, il tecnico rossonero deve correre ai ripari e Calabria è il nome che sembra molto probabile per quanto riguarda la fascia destra, insieme a Tomori e Theo. Dubbio invece sul quarto difensore, tra Thiaw e Kjaer il secondo sembra il favorito. Sembra quindi un ritorno del 4-2-3-1 per i rossoneri, e Pioli spera in Leao che in Nazionale è riuscito a incidere con gol e assist, nonostante i pochi minuti a disposizione.