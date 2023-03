Manfredi rivela: “La vera festa scudetto sarà il 4 giugno”

Secondo quanto riporta Ansa, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto per parlare dell’eventuale festa scudetto in città. Ecco cosa ne pensa:

“E’ chiaro che da un lato ci sarà una festa spontanea, nella quale ci sarà chiaramente un problema di ordine pubblico e anche di responsabilità dei cittadini. Invece, dall’altro ci sarà la festa, che sarà il 4 giugno, che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città e ci sarà un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale centrale in piazza Plebiscito”.