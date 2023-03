Kim è stato molto criticato per le parole dette al termine dell’amichevole persa 2-1 con l’Uruguay. Il coreano ha dichiarato di essere esausto e di voler pensare solo al Napoli e non alla Nazionale. Parole che hanno fatto molto rumore e storto il naso in Corea, con il difensore che ha pubblicato un lungo post su Instagram a riguardo: “Mi dispiace, le mie parole sono state male interpretate”.

