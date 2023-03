Il Napoli potrebbe perdere Osimhen e Anguissa, il motivo

La Confederazione africana (CAF) ha annunciato oggi le date della prossima Coppa d’Africa. La manifestazione durerà 4 settimane. Si svolgerà in Costa d’Avorio il 13 gennaio 2024 allo stadio Alassane Ouattara di Ebimpe ad Abidjan, mentre la finale è fissata per l’11 febbraio. Sono già qualificate cinque Nazionali su 24: Algeria, Marocco, Sudafrica e Senegal, oltre ai padroni di casa. A oggi e in attesa del calciomercato e di tutte le squadre che si qualificheranno alla competizione, il Napoli avrebbe per il momento impegnati sia Victor Osimhen che Franck Zambo Anguissa.