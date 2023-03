Il Mattino – Spalletti dona il suo premio all’associazione, Don Merola: “E’ un San Gennaro vivente, un eroe!”

Luciano Spalletti ha fatto visita all’associazione ‘A voce d’e criature di Don Luigi Merola, che si occupa di aggregazione sociale e integrazione culturale con progetti educativi e formativi dedicati ai ragazzi delle periferie. I bambini sono impazziti di gioia quando l’allenatore del Napoli ha calpestato il campo di calcetto.

Non una semplice visita. Il tecnico ha donato i 5 mila euro vinti col premio Bearzot all’associazione. Un gesto nobile, che il parroco ha così commentato sulle pagine dell’edizione odierna de Il Mattino: “Una grande emozione, i ragazzi erano entusiasti, la città ha bisogno di modelli positivi, Spalletti unisce questa città: è un San Gennaro vivente. Ha premiato i vincitori del torneo che abbiamo organizzato per combattere il fenomeno delle baby gang. Poi ha parlato con loro sottolineando l’importanza dello studio anche per diventare calciatori“. Infine, l’elogio: “Tu non sei e sarai soltanto un campione che rimarrà nella storia della città ma sei un grande uomo. Sei in mezzo a noi e per noi e tutte le creature della città tu sei un eroe.”