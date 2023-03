Il Mattino – ADL chiama Di Lorenzo: “Ecco il premio scudetto”

I tempi sono maturi: è ora di rivelare il premio scudetto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis ha chiamato il capitano azzurro per dirgli quale sarà il premio per la vittoria che mancava da ormai 33 anni. “Sarà un maxi-regalo, scrive il quotidiano, che il patron ha deciso di fare al termine della stagione all’intera rosa e allo staff tecnico e medico. Senza dimenticare che c’è ancora in ballo la finale di Istanbul di Champions, altro obiettivo di questa incredibile annata”.