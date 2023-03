Giordano: “Il Napoli deve stare attento in Champions”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, in onda su Canale 8. Ecco cosa ne pensa del Napoli:

“Scudetto? Il Napoli sta facendo un altro campionato rispetto alle altre. Gare contro il Milan? Basterebbero 4 punti nelle 2 partite di Champions, addirittura ci si può permettere di perdere la partita di campionato ma credo i ragazzi non staccheranno la spina. Questa è una squadra che anche con punteggi ampi esulta come se facesse il primo gol. Sono convinto che difficilmente Spalletti cambierà tanti uomini proprio per mantenere la tensione. In Champions League non sarà semplice, il Milan ha vinto tante coppe”.