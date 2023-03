Festa scudetto: ecco le probabili misure di sicurezza

La stagione sta per terminare, e coi punti in classifica a distanziarli dalle altre squadre i tifosi napoletani sono sempre più pronti a festeggiare lo scudetto. A detta del sindaco Manfredi, la festa sarà, molto probabilmente, il 4 giugno. Tra striscioni e bandiere la città si tinge di azzurro, in memoria anche delle feste ai tempi di Maradona quando i palazzi e le auto venivano colorati del medesimo colore. Secondo il Corriere del Mezzogiorno la prefettura starebbe già organizzando delle riunioni per stabilire le misure di sicurezza da mettere in atto.

Tra quelle discusse si prevede un numero ridotto di presenti in piazza Plebiscito. Le celebrazioni si terranno al largo di Palazzo reale e gli ingressi saranno limitati. Si pensa anche ad un sistema di prenotazioni, in maniera da poter distribuire la festa in più luoghi della città. Le forze dell’ordine saranno presenti in borghese nei punti più a rischio. Ciò che si cercherà di evitare in ogni modo possibile è un aumento di rapine, ma anche di atti vandalici e fenomeni criminali.