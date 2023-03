Daino: “Il Napoli deve fare tanta attenzione al Milan”

Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Milan, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio per parlare del match Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Il Milan di oggi non è quello dello Scudetto, ha cambiato per infortuni e altri motivi. Qualche giocatore ha perso la fame giusta vista lo scorso anno, quando vedevamo una squadra che lavorava come collettivo. Poi c’è anche la questione psicologica, ma sono convinto che se il Milan decide di fare la partita, il Napoli deve fare tanta attenzione. Per tante ragioni non è il Milan dello scorso anno. Al Milan di oggi è venuta a mancare la fiducia, è una cosa interna, difficile da capire per noi esterni. Poi oggi i rossoneri soffrono parecchio gli uno contro uno”.