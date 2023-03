La Caf, confederazione del calcio africano, ha reso note le date della prossima Coppa d’Africa. La manifestazione si terrà in Costa d’Avorio e partirà il giorno 13 gennaio 2024, per poi concludersi il giorno 11 febbraio 2024. Al momento, il Napoli ha in rosa due calciatori africani: Victor Osimhen e André Frank Zambo Anguissa. In caso di qualificazione, i due calciatori verranno richiamati dalle rispettive nazionali per prendere parte al torneo a stagione in corso.