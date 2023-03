Simpatico retroscena raccontato da Il Mattino che riguarda Spalletti. Il tecnico ha devoluto i 5.000 euro vinti grazie al premio Bearzot in beneficenza, alla fondazione A voce d’è Creature fondata da Don Luigi Merola. Al coro partito dai bambini “Chi non salta juventino è” Spalletti ha reagito così: “Non si fanno gli abbasso, solo i viva, per cui forza Napoli”. A testimoniare i grandi valori si sportività e lealtà del tecnico di Certaldo.