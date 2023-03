Champions: quasi esauriti i Distinti e le Tribune per Napoli-Milan

La vendita dei biglietti di Champions League per Napoli-Milan è iniziata alle 15 e la fila di persone intenzionate a comprarli era lunghissima. La partita è prevista per il 18 aprile, al Maradona, e su Ticketone sono già quasi esauriti i posti per Distinti e Tribune nei settori inferiori. I posti per i settori superiori saranno venduti nei prossimi giorni, mentre la disponibilità dei tagliandi per le curve è bassa.