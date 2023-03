CdS – Non solo Kalulu: altri due rossoneri a rischio per Napoli-Milan

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto in casa Milan. In vista della trasferta di Napoli, Kalulu sarà fuori a causa dell’infortunio al polpaccio. Un’assenza non di poco conto, il francese sta facendo bene col Milan e obbligherà Pioli a cambiare modulo.

Ibrahimovic e Messias sono in dubbio, entrambi hanno svolto lavoro personalizzato: lo svedese verrà monitorato quotidianamente; Messias potrebbe non farcela. Zlatan sta cercando di smaltire un fastidio che non preoccupa in modo particolare.