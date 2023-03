CdS: “Napoli da record: ci vorrebbero due Maradona per coprire l’enormità delle richieste dei biglietti!”

La febbre azzurra è altissima in questa stagione memorabile. Campionato, Champions e l’unica gara in Coppa Italia, i numeri sono da far girar la testa: 798.768 spettatori collezionati al Maradona in 18 partite giocate. Gli incassi non sono mai stati ufficializzati per politica societaria, anche se il Napoli può stimare un guadagno di circa 35 milioni di euro, il triplo della passata stagione. La sensazione è che ci vorrebbero due Maradona per coprire l’enormità delle richieste dei biglietti per la gara di Champions contro il Milan. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.