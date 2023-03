CdM- Spalletti tiene il suo gruppo lontano dalla festa scudetto che è già iniziata

I 19 punti di vantaggio sulla seconda in classifica non significano niente. Nello spogliatoio del Napoli non sono ammesse distrazioni: Spalletti vuole tenere lontano il suo gruppo dalla festa che è già iniziata tra le strade della città partenopea. E’ ciò che si legge nelle pagine del Corriere del Mezzogiorno. Già nelle passate conferenze il tecnico aveva avvertito i suoi di non credere a quelli che affermavano che lo scudetto era già vinto. Spalletti ha molto apprezzato l’atteggiamento di serietà dei suoi ragazzi.