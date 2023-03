Biglietti Napoli-Milan, parla il responsabile TicketOne: “È una scelta della società per debellare il bagarinaggio. Prezzi? Per un quarto di Champions sono normali”

Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo.

“Biglietti Napoli-Milan in Champions? Servirà la fidelity card del Napoli, sia in sede di acquisto online che fisico. Non ci sono altri modi di comprare il biglietto. È un qualcosa richiesto dalla Ssc Napoli, per tracciare la vendita dei ticket e debellare il bagarinaggio. Poi è un modo per fidelizzare e premiare tutti i tifosi che godono del normale abbonamento allo stadio. Il biglietto di Napoli-Milan sarà esclusivamente su card. Tifosi svantaggiati? Magari lo sarà chi non ha accesso a internet come un settantenne o un ottantenne, ma avrà sicuramente un nipote o figlio in grado di farlo a modo suo. Ci sono molte persone che non hanno dimestichezza e vanno guidate, non credo che però possa comportare un problema. Anche i vari punti vendita possono aiutare il tifoso a farlo. Non vedo ostacoli, queste sono scuse, dire altro è strumentalizzare. Problemi tecnici? I nostri server sono sempre stati impeccabili, lo ripeto ogni volta. Si trattano di sistemi ad intelligenza artificiale che danno ottimi risultati e questa stagione si sta notando. Non mi aspetto problemi per Napoli-Milan. L’acquisto delle tessere è stato massiccio in questi giorni, ma di notte abbiamo pensato di fermare l’acquisto, così da favorire l’elaborazione durante il collegamento con il Ministero degli Interni. È tutto nello standard. Il Napoli ha scelto di vendere così, ma ci saranno più riprese. Prezzi? Sono gli stessi fatti dal Milan e sono normali a certi livelli di Champions League. Questa sarà la gara più importante della storia del Napoli, quindi non capisco la stranezza. Sono prezzi in linea, senza voler difendere la società o ribadire che non è TicketOne a stabilire i prezzi”.