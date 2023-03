7 partite in 27 giorni, azzurri pronti a prendersi scudetto e semifinale Champions

Mese infuocato il prossimo per il Napoli, che tra Campionato e Champions disputerà 7 partite in 27 giorni. Può essere decisivo sul fronte Scudetto, dal momento che il 23 aprile c’è Juventus-Napoli e se alla vecchia signora venissero restituiti i 15 punti di penalizzazione, sarebbe seconda in classifica e unica ipotetica inseguitrice. In alternativa la settimana dopo c’è il derby campano Napoli-Salernitana, che potrebbe dare la matematica vittoria del tricolore agli azzurri. Prima di queste partite però ci sono Lecce, Verona e la tripla sfida al Milan, con il sogno semifinale di Champions che i ragazzi di Spalletti cullano in silenzio senza farsi divorare dalla pressione. Insomma aprile dirà tanto del Napoli che sarà e i tifosi che hanno già colorato le strade con striscioni e festoni non vedono l’oro di esultare.