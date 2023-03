Valori più alti secondo Transfermarkt, due giocatori del Napoli sul podio

La scorsa settimana, il famoso sito web calcistico Trasfermarkt ha aggiornato i valori di mercato per i calciatori di Serie A, stilando una classifica per i giocatori con i numeri più alti. Nella top 15 ben tre calciatori sono del Napoli, di cui due sul podio.

In ordine decrescente, al tredicesimo posto Kim con un valore di mercato di 50 mln, al secondo Kvaratskhekia dal valore di 85 mln e in prima posizione Osimhen con 100 mln. Non solo loro tre tra i top della capolista: al sedicesimo posto Zielinski con 40 mln, alla pari di Anguissa e poco sopra i 38 mln di Lobotka.

Cifre di mercato quindi notevoli per i calciatori del Napoli che, nel pieno di una stagione magnifica, non pare siano in vendita, anche se non è da escludere qualche addio a campionato terminato.