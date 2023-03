Tuttosport – Giuntoli propone due giovani talenti per rimpiazzare Osimhen

Visto l’interesse di diversi big club d’Europa per Victor Osimhen, difficilmente il Napoli riuscirà a trattenere il nigeriano in maglia azzurra. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta già pensando a una soluzione.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che il direttore sportivo abbia adocchiato due giovani talenti che potrebbero rimpiazzare l’attaccante mascherato. Si tratta di Victor Boniface (classe 2000) e Brian Brobbey (classe 2022).

Il primo è connazionale di Osimhen e gioca nell’Union Saint Gilloise, squadra rivelazione dell’Europa League. Finora ha segnato 10 gol e attualmente è vice capocannoniere della competizione. Il secondo è olandese di origini ghanesi e attaccante dell’Ajax. Per lui 11 reti e 2 assist in 25 partite di Eredivise.