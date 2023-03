Totti sul Napoli: “Buona squadra, grande allenatore, ma sono stati fortunati”

Il campionato che sta disputando il Napoli, sembrava non lasciare spazio ad interpretazioni. Eppure, qualcuno che la pensa diversamente, in Italia c’è. Francesco Totti, infatti, in un intervento a Sky Sport ha parlato di Luciano Spalletti e del suo Napoli.

Ecco le parole della bandiera giallorossa: “Cosa ha detto il campionato? Mi aspettavo un Napoli così? No, sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati di non avere una squadra dietro che ha saputo tenere il passo”.

Totti poi, si è spiegato meglio: “Quando giocavo io c’erano la Juve o l’Inter che se facevi 20 vittorie ne facevano 19. Quest’anno non è stato così”.

Sebbene quest’anno le inseguitrici abbiano perso tanti punti per strada, la stagione del Napoli rimane incredibile. Ciò che la rende speciale, infatti, non è la posizione in classifica, bensì l’enorme distacco dalle inseguitrici.