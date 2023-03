SCUDETTO NAPOLI 2023 – Boscoreale si prepara alla grande festa tricolore

SCUDETTO 2023, BOSCOREALE – Non solo la città di Napoli, ma anche i comuni limitrofi si preparano alla grande festa tricolore. Quando si raggiungerà l’aritmetica per il terzo scudetto azzurro resta ancora un punto interrogativo, ma il countdown, già da qualche settimana, è cominciato.

È il caso di Boscoreale, comune dell’area metropolitana di Napoli, i cui cittadini, comitati e attività commerciali hanno dato il via ai preparativi per i festeggiamenti.

Il rione Piscinale ha già, con largo anticipo, indossato il suo abito migliore: quello azzurro. Striscioni, festoni, bandiere e altoparlanti, che risuonano cori e canzoni, allestiscono il quartiere roccaforte dei tifosi del Napoli.

Anche nella vicina piazza Vargas fervono i preparativi. È nato infatti il comitato “Festa scudetto 2023”. I locali di riferimento saranno la Salumeria Sisa – Negozio Italia e il Bar Cafè Express, storico ritrovo dei tifosi azzurri. Gli organizzatori, nella persona di Silvio Falanga, Felice Marano, Alfonso Ascione, Antonio Sorrentino, Carmine Collaro, Nicola Pinto e Maurizio Marafioti, promettono festeggiamenti memorabili.

Come da tradizione, pasta e fagioli per tutti (così come accadde ai tempi della vittoria dei primi due scudetti e della coppa Uefa ‘89). Torta da record (ovviamente azzurra), show musicale, intrattenuto dal gruppo dei fratelli Ardizio, spettacolo coreografico della scuola di ballo Passional Dance, e tante altre sorprese.

Sarà allestita una “Galleria” azzurra dall’adiacente locale delle Poste italiane fino all’ingresso della Piazza, con uno striscione da record: “Tifosi di Piazza Vargas, campioni d’Italia 3 Scudetto”. Addobbi vari e gigantografie dei calciatori. Insomma un vero e proprio “museo” a cielo aperto. Disposta anche una raccolta fondi. Chi lo vorrà, potrà contribuire acquistando un tagliando, dotato di nominativo e somma corrisposta. Premio finale: una maglietta autentica della SSC Napoli firmata dai calciatori.

Non è solo folklore, è la gioia di un popolo che, stabilito sul tetto d’Italia, sventola con orgoglio la propria identità e appartenenza. Il conto alla rovescia è partito.