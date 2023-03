Repubblica – No ai gruppi organizzati allo stadio: possibile svolta in arrivo

La questione in merito alla non presenza dei tifosi organizzati del Napoli allo stadio Maradona è un tema molto discusso in questi ultimi giorni. A fare un quadro più chiaro della situazione è l’edizione odierna de la Repubblica.

Come spiegato dal quotidiano, pare che l’assenza di questi supporters dipenda dalla scelta delle istituzioni locali, dei responsabili dell’ordine pubblico e del presidente De Laurentiis di rispettare il regolamento d’uso all’interno della struttura. Nonostante ciò, non è da escludere che da parte della società azzurra ci possa essere un’iniziativa (magari con un minimo contributo spese) volta a garantire ugualmente le coreografie sugli spalti.