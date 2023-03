Pjanic a sorpresa: “Spero che Spalletti arrivi in finale di Champions. Il Napoli ha due top player”

Dopo anni di delusioni europee per le italiane, quest’anno la Serie a vanta 3 squadre ai quarti di finale di Champions League. L’ex centrocampista di Roma e Juventus Miralem Pjanic, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare dell’exploit italiano: “Bello vedere Milan, Napoli e Inter nei quarti. Spero che mister Luciano Spalletti arrivi in finale”.

Infine Pjanic ha parlato del cammino del club partenopeo verso lo scudetto: “Il Napoli è sulla buona strada per vincere meritatamente il titolo. È la squadra che gioca meglio di tutti. A mio parere l’esterno sinistro Khvicha Kvaratskhelia e l’attaccante Victor Osimhen sono due top che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Vorrei però estendere i complimenti anche al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha allestito una squadra così forte”.