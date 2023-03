Pieri è sicuro: “Milan-Napoli, al Var uno dei migliori d’Italia”

Dursnte la trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, l’ex arbitro Tiziano Pieri ha parlato della squadra che dirigerà Napoli-Milan.

Di seguito le sue parole: “La designazione di Rapuano per Napoli-Milan è giusta e utile. E’ un arbitro relativamente giovane che si sta affacciando da poco sul palcoscenico della Serie A, sta dimostrando buone qualità. E questa designazione lo certifica. Per fare il salto però occorre che diriga match del genere, se non ora quando? Rocchi ha fatto bene a designarlo perché non è una sfida decisiva per lo scudetto, visto il vantaggio del Napoli, che è la più forte di tutte, e non c’è questa grande tensione”.

Poi, Pieri ha continuato: “I due allenatori sono gestibili e la sua direzione verrà blindata da Doveri, come quarto uomo, e da Di Paolo al Var, uno dei migliori in Italia, pronto a seguire le orme di Irrati. E’ un test spartiacque per lui, perché arbitrare solo gare di bassa classifica non gli consente di crescere e resterebbe un arbitro di categoria. Bisogna provarlo in partite importanti. E’ giusto lanciarlo come si dovrebbe fare con i giovani calciatori. Dal punto di vista tecnico lascia abbastanza giocare, deve migliorare nella lettura del gioco, far capire ai calciatori quale è la sua linea di confine del fallo e il suo metro di giudizio. Inoltre, essendo un po’ schivo, deve migliorare nel dialogo con i calciatori. Napoli-Milan gli servirà anche per questo”.