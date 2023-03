Mattino – Zielinski: “Napoli è casa mia. Vogliamo vincere ogni partita”

Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportMediaset, durante la quale si è soffermato sulla stagione del Napoli.

Queste le parole del centrocampista polacco: “Abbiamo degli obiettivi e vogliamo raggiungerli vincendo più partite possibili. La parola scudetto non ci ha fatto mai paura: abbiamo sempre avuto una squadra forte, stiamo facendo cose incredibili, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare così perché ci sono ancora tanti punti da fare. Non facciamo ancora calcoli sull’aritmetica. Abbiamo un grande vantaggio ma non ci fermiamo. Nessuno pensa che sia già fatta”.

Poi, parentesi sulla Champions League: “Il Napoli non ha paura nemmeno in Champions, siamo una squadra forte, matura e faremo grandi cose. Favoriti per la vittoria? Non ci pensiamo, ora siamo proiettati al campionato, alla prossima partita col Milan. Sarà una gara molto importante ed è l’unica cosa che conta in questo momento”.

Infine, sul suo futuro: “Io sto benissimo a Napoli, sin da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c’è fretta”.