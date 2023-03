A seguito delle ultime splendide partite, Kvicha Kvaratskhelia ha raggiunto un nuovo record in questa sua fantastica stagione. Il georgiano continua a stupire tutti con prestazioni fenomenali che stanno trascinando, insieme agli spleddi numeri di Osimhen, il Napoli verso lo scudetto.

Con l’assist servito per la rete di Ndombelè contro il Torino, il numero 77 ha raggiunto la doppia cifra in questo campionato di Serie A, sia in gol che in assist. Prima di lui, a raggiungere questi numeri nella stagione 22/23 solo Messi e Neymar.

La nuova stella del Napoli si conferma partita dopo partita una certezza per mister Spalletti e numeri come questo non fanno altro che confermare ciò.