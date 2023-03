Chiariello su Kim: “Se arriva un’offerta dello United, va via. Il Napoli deve muoversi”

Chiamato a sostituire il partente Koulibaly, colonna portante del Napoli del passato, Kim Min-Jae sta disputando una stagione fantastica. Il difensore coreano però, ha una clausola di 50 milioni di euro nel contratto, che ingolosisce i top club europei. Di questo ha parlato il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello.

Ecco le sue parole: “Nel contratto del centrale coreano, a suo tempo è stata inserita una clausola non da poco, ma considerando che le inglesi hanno speso 90 milioni per un ‘ceppone’ come Harry Maguire dello United p 75 per John Stones del City, ti pare che Kim, per 50, non se lo pigliano?”.

Poi Chiariello ha continuato: “Il Napoli deve muoversi, se vuole fare qualcosa per togliere la clausola rescissoria dal contratto dell’ex Fenerbahce. Alla fine, come sempre, decidono la volontà del diretto interessato e i soldi. Kim è coreano, viene dalla Turchia… Se vince lo Scudetto ed arriva un grande club come lo United e gli offre il contratto della vita a 10 netti annui, perché dovrebbe rimanere a Napoli? Resterà affezionato, questo sì, ma capisco se poi se ne parte“.