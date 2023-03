Chiariello: “Che bella notizia per il Napoli, immaginate…”

Il Napoli di Spalletti, nel mese di aprile, dovrà sfidare 3 volte il Milan, tra campionato e Champions League. Di questo ha parlato a Radio Napoli Centrale il giornalista Umberto Chiariello.

Ecco le sue parole: “La notizia è bella assai, l’unica vera notizia che volevamo sapere dopo la pausa delle Nazionali. Il Napoli alle Nazionali ha dato ben 16 giocatori sui 26 in rosa e, al di là di Bereszynski, sono tutti rientrati in buone condizioni. Immaginate il finale di campionato o il cammino in Champions con uno di loro fatto male”.

Infine, Chiariello ha concluso: “Come si comporterà, a questo punto, Spalletti nella partita di domenica? In questo caso dovrebbe porsi il problema: faccio turnover, non faccio turnover? Mischio le carte, non mischio le carte? Tutti ragionamenti probabilmente inutili perché Spalletti vuole ragionare una partita alla volta, guardando al momento con il massimo risultato“.