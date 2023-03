Ai microfoni di SportMediaset il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato della corsa Scudetto:

“Abbiamo degli obiettivi, vogliamo raggiungerli vincendo più partite possibili. La parola Scudetto non ci ha mai fatto paura. […] Il Napoli non ha paura nemmeno in Champions, siamo una squadra forte, matura e faremo grandi cose.”

Ha poi parlato della possibilità a fine stagione che due dei suoi compagni di squadra, Osimhen e Kvaratskhelia, possano vincere il Pallone d’Oro, dicendo che sarebbe stato contentissimo se dovesse succedere.

Infine, ha risposto ad una domanda sul suo rinnovo ed un’eventuale fascia da capitano:

“Il capitano è Di Lorenzo, siamo a posto. Io sto benissimo a Napoli, sin da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza; non c’è fretta.’