“Olé” titola “El Tano Retegui”, definendo così il giocatore argentino con il classico soprannome utilizzato dagli italiani. Mateo ha segnato di nuovo e sta già conquistando l’Italia. Dopo il gol all’Inghilterra, segna di nuovo con un colpo di testa spettacolare per aprire la partita contro Malta. Inoltre, si parla del mercato delle tre squadre italiane: Atalanta, Inter e Milan. Sarà importante per il ragazzo trasferirsi in Italia per far vedere tutte le sue potenzialità, soprattutto per chi è scettico del suo approdo in Nazionale.