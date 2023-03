Andrea Petagna ha esaltato Victor Osimhen in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera:

“Chi sento ancoora tra i miei ex compagni? Menziono Juan Jesus, Rrahmani e Osimhen. Quest’ultimo è una forza della natura, estremamente veloce e con un grande appetito per il gol. Secondo me, dopo Haaland è l’attaccante più potente in circolazione.”